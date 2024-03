Sci di fondo | i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo | 12 azzurri al via | debutta Gismondi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Da venerdì 15 a domenica 17 marzo Falun ospiteràstagionale delladel2023-2024 di sci di, con in programma una sprint ed una 10 km con partenza a intervalli in tecnica classica, prima di una mass start 20 km in tecnica libera. La località svedese sarà teatro dunque dell’atto conclusivo del circuito maggiore, in cui l’Italia proverà a ben figurare. Sono dodici gliper Falun dal responsabile tecnico Marcus Cramer: Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Paolo Ventura, Alessandro Chiocchetti, Michael Hellweger, Lorenzo Romano in campo maschile e Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Maria, Martina Di Centa per quanto riguarda il settore femminile. Debutto assoluto tra le grandi ...