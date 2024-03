Sci di fondo | Coppa del Mondo 2023 2024 | dodici azzurri per il finale a Falun

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ladeldi sci diè pronta a chiudersi nel weekend di, in Svezia, dove sono in programma una sprint in tecnica classica, l’individuale da 10 km in tecnica classica e la mass start da 20 km a tecnica libera. Sonoi convocati dal responsabile tecnico Marcus Cramer per la tappa conclusiva con sette uomini e cinque donne: Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Paolo Ventura, Alessandro Chiocchetti, Michael Hellweger, Lorenzo Romano in campo maschile e Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Maria Gismondi e Martina Di Centa al femminile. Si parte venerdì 15 marzo con la sprint in tecnica classica, seguita sabato 16 marzo da una 10 km in tecnica classica e domenica 17 marzo da una 20 in tecnica libera mass start. SportFace.