Sci alpino | la prima perla di Mondinelli! Lampo della giovane azzurra nello slalom di Coppa Europa a Norefjell

(Di giovedì 14 marzo 2024) Anche l’Italia dellofemminile può avere un futuro! Finalmente i segnali iniziano ad arrivare, e anche se è troppo presto per qualsiasi sentenza, quello che sta accadendo innon è assolutamente da svalutare. Oggi infatti, una straordinaria Emiliaha centrato il suo primo successo in carriera nel circuito continentale, dominando letteralmente gara-2 a(Norvegia) tra i rapid gates. Una vittoria dal peso specifico enorme, che va oltre al singolo successo. E la carta d’identità parla tutta a favore, classe 2004.è da tutta la stagione che fa bene a livello cadetto mostrando tutto il suo talento, è salita sul podio e ha ronzato sempre intorno alle migliori. Continuità ...

