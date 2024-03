Sci alpino | cominciano le finali di Saalbach Odermatt per restare perfetto | gli azzurri cercano il colpo all’ultima gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) La Coppa del Mondo di sciè giunta al suo ultimo atto, con leche si disputeranno in Austria adal 16 al 24 marzo. Non più tutto in una settimana, ma le gare verranno spalmate su due weekend, con il primo dedicato alle prove tecniche e con il secondo a quelle veloci. Si gareggerà dunque in gigante e slalom, con il settore maschile che ritrova i suoi protagonisti dopo un weekend di stop per la totale cancellazione delle gare di Kranjska Gora. L’attenzione è rivolta soprattutto su Marco, che ha la straordinaria possibilità di concludere la stagione perfetta in gigante e di eguagliare il primato di Ingemar Stenmark. Anche il grandissimo campione svedese vinse dieci giganti consecutivi in un anno e all’elvetico manca davvero l’ultimo tassello proprio a. Nei due ...