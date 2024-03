Schillaci a Stati generali diabete, 'in prevenzione i soldi meglio spesi': 'Il diabete e le malattie croniche non trasmissibili rappresentano veramente la sfida per una nazione come l'Italia, che ha il vantaggio di avere una popolazione particolarmente longeva. Ma noi, oltre ...adnkronos

Schillaci, ‘investire in telemedicina contro inaccettabili disparità accesso cure’: Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto agli Stati generali sul diabete, in corso a Monte Porzio Catone (Roma). “Vogliamo far sì che questa attività, anche verso il diabete, ...ilsannioquotidiano

Screening fertilità donne gratis contro emergenza denatalità/ Schillaci: “Interventi a favore delle nascite”: Dagli screening sulla fertilità alla comunicazione alla prevenzione: questa la tabella di marcia del Ministero della Salute per favorire la natalità.ilsussidiario