Schillaci | ' invertito trend posti Medicina | da 10mila a 18mila in 4 anni'

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute) - "Con il ministro dell'Università abbiamoilall'origine" della carenza dei medici "incrementando gli accessi alle Facoltà die Chirurgia e alle Scuole di specializzazione, passando daunità circa del 2019 a oltredi quest'anno accademico. Per quanto riguarda l'imbuto formativo delle specializzazioni mediche e del numero di borse di studio per l'accesso alle scuole di formazione specifica in, oggi è del tutto superato grazie agli interventiin essere dalla Missione 6 del Pnrr che ha consentito il finanziamento di 4.200 contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con fondi ordinari, e di 900 borse aggiuntive per la formazione specifica in ...

Schillaci: “Fenomeno ‘gettonisti’ causato da chi per anni ha fatto slogan e non ha trovato soluzioni”: “Siamo in questa situazione a causa di decenni di errata programmazione. Non c'è traccia, nelle manovre dell'ultimo decennio, di azioni concrete per aumentare i posti nella facoltà di medicina in vist ...quotidianosanita

Regionali, Liris: Conte e Schlein disprezzano gli alleati: L'Aquila. "Oramai non fanno neanche più pre-tattica, non si nascondono nemmeno più, Elly Schlein e Giuseppe Conte, oltre a non ...abruzzolive