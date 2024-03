Schillaci: “Fenomeno ‘gettonisti’ causato da chi per anni ha fatto slogan e non ha trovato soluzioni”: “Siamo in questa situazione a causa di decenni di errata programmazione. Non c'è traccia, nelle manovre dell'ultimo decennio, di azioni concrete per aumentare i posti nella facoltà di medicina in vist ...quotidianosanita

Schillaci, ‘invertito trend posti Medicina, da 10mila a 18mila in 4 anni’: Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute) – “Con il ministro dell’Università abbiamo invertito il trend all’origine” della ... Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo al Question time al ...ilsannioquotidiano

Ordini medici, ‘nostro impegno contro uso distorto fentanyl’: Milano, 14 mar. (Adnkronos Salute) – “Negli Stati Uniti è emergenza fentanyl, per l’alto numero di morti come conseguenza di un uso improprio” di questo farmaco, un potente oppioide sintetico con ...ilsannioquotidiano