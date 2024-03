Schiava | costretta a prostituirsi Fa scoprire il gruppo criminale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si prostituivano per le strade della Bassa. In particolare tra Boltiere, Osio Sopra, Osio Sotto, Dalmine, Lallio e Bergamo. O meglio, erano costrette al commercio del proprio corpo sotto le minacce dei loro protettori, che le inducevano anche a vendere droga ai loro clienti. Italiane e straniere. Nelle prime ore di ieri i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno dato corso ad un ordine di esecuzione di misure cautelari delegato dalla procura della Repubblica nei confronti di 8 persone (di cui cinque tradotte in carcere, e tre sottoposte a misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), di età compresa tra i 33 e 65 anni, di nazionalità italiana, albanese, romena, moldava e brasiliana. Sono indagati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un ulteriore indagato è stato inoltre denunciato in ...