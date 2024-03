Schianto in moto | muore a 23 anni | Abbiamo fatto di tutto per salvarlo

(Di giovedì 14 marzo 2024) La strada, via al Parco, corre da Biassono a Lesmo. Giacomo Lissoni, 23, è in sella alla suacicletta. C’è una doppia curva all’altezza di un centro sportivo, poco prima di arrivare alla stazione Buttafava. Giacomo probabilmente “piega“ per affrontare le curve ma per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti sbanda e invade la corsia opposta. Verso Biassono, dalla direzione opposta, in quel momento sta arrivando una macchina, al volante c’è una donna di 36. Lacicletta centra la vettura, il Giacomo viene disarcionato e sbalzato sul cofano della vettura. Un impatto tremendo, di quelli che non lasciano scampo. È morto così, ieri pomeriggio, un ragazzo classe 2000 di Nova Milanese, ex studente dell’Itcg Mosè Bianchi di Monza, appassionato di biciclette e. L’impatto fatale è ...

Incidente mortale poco prima di mezzogiorno di giovedì in via Melchiorre Gioia . Un motociclista di 48 anni è deceduto al Niguarda, dov'era stato trasportato in codice rosso dopo essersi scontrato ... (ilgiorno)

Un volo Turisti co in elicottero alle Hawaii si stava per trasformare in tragedia per un gruppo di Turisti . La comitiva era a bordo del velivolo sull’isola di Kauai il 27 febbraio scorso quando, ... (thesocialpost)

Chi era Giacomo Lissoni, il giovane morto in un incidente in sella alla sua moto: Uno Schianto terribile in via Parco, Giacomo viene subito trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite ...monzatoday

Giacomo Lissoni morto a 23 anni in un incidente in moto: Lo Schianto con l'auto, poi l'impatto contro il palo, devastante. È morto così Giacomo Lissoni, ragazzo di 23 anni di Nova Milanese, rimasto coinvolto martedì pomeriggio in un tragico incidente in mot ...amp.milanotoday

Incidente a Molfetta, a scontrarsi un'autovettura e una moto: Schianto fra due veicoli sulla 231: morto un 75enne di Molfetta È successo in mattinata a Bitonto. Inutili i soccorsi per Damiano Vista. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco Incidente stra ...molfettaviva