Scherma | le sciabolatrici azzurre a caccia del pass olimpico La strada per Parigi passa prima da Sint Niklaas

(Di giovedì 14 marzo 2024) Missione2024! Comincia domani un fine settimana decisivo leitaliane, visto che in programma in Belgio ac’è l’ultima tappa di Coppa del Mondo, che rappresenta anche l’ultimo appuntamento per staccare il. I Giochi del prossimo mese di luglio sembravano lontanissimi per le, soprattutto dopo i deludenti risultati di Europei e Mondiali, che hanno clamorosamente rimesso in discussione una qualificazione che sembrava abbastanza tranquilla. Il ritorno di Irene Vecchi ha probabilmente ridato un po’ di serenità all’interno del gruppo, che si è ricompattato, trovando due fondamentali risultatia Lima (secondo posto) e poi ad Atene (quarto). L’attenzione è ovviamente rivolta alla prova a squadre ...

