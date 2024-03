Scarlett Johansson protagonista di Jurassic World 4?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sembra che ladi4 sia già stata scelta. Direttamente dall’elenco Marvel pare chesia già in trattative per la parte Anche il prossimosceglie latra le star della Marvel. Infatti, dopo Star Lord sembra che vedremo anche la Vedova Nera alle prese con i dinosauri. Sembra chesia già in trattative per il ruolo dain4. Si tratta di un film che rappresenta una sorta di riavvio per il franchise. Tuttavia, al momento, non c’è la certezza di vedere lanei panni della, visto che si tratta di un ...