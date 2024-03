Sassuolo Carnevali | «Non siamo abituati a lottare | ma dovremo farlo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Le parole di Giovanni, direttore sportivo del, che si racconta a 360° a Radio Serie A: i dettagli Giovanniha rilasciato una lunga intervista a Radio Serie A: di seguito le parole del direttore sportivo del. PASSIONE PER IL CALCIO – «Arriva da mio papà, un grande appassionato di calcio. Quando ero piccolo mi portava sempre a vedere l’Inter, era tifoso: così mi sono innamorato di questo sport, sognando di fare qualcosa di bello in tale ambito. Crescendo ho avuto la possibilità di giocare a calcio, giocavo alla Solbiatese Calcio, la passione cresceva e migliorava sempre di più la conoscenza del mondo calcistico. Poi, un giorno, ebbi l’opportunità di andare in un grande club, ma rinunciai per rimanere nella mia città. Io e mio padre acquistammo una squadra di dilettanti: erano ...