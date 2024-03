“Saranno Campioni” | Elian Paccagnella | l’astro nascente della mountain bike

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Laazzurra, nella specialità olimpica del cross-country, sta scoprendo nuovi talentuosi atleti, che promettono molto bene per il futurodisciplina. Dopo aver conosciuto -qualche mese fa- il profilo di Gabriel Borre, oggi conosceremo un ragazzo che si sta facendo strada velocemente sui tracciati di tutto il Bel Paese e d’Europa:è nato il 07 agosto 2005. Bolzanino, fino alla scorsa stagione correva per il Junior Team Sudtirol. Pratica lada quando aveva 9 anni. Con la bici tutto iniziò come un gioco, ma dopo qualche gara subito se ne innamorò. Orasi allena duramente per raggiungere i suoi obiettivi, cercando sempre di andare oltre i suoi ...