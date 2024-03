“Sarà l’inferno | lo so” Serale Amici 23 | Holden trema | lo ha saputo da dietro le quinte

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

23 sta per entrare nel vivo. Sono rimasti 15 ragazzi a contendersi la vittoria finale ed un posto nell'albo d'oro del programma. In tempi sono sempre più stretti: la prima puntata delè in programma sabato 23 marzo su Canale 5. I 15 allievi saranno divisi in tre squadre, capitanate ciascuna da un professore di canto e da uno di ballo. Gli abbinamenti sono Lorella Cuccarini-Emanuel Lo, Alessandra Celentano-Rudy Zerbi e Anna Pettinelli-Raimondo Todaro. A contendersi la vittoria saranno: Ayle, Giovanni, Sarah, Kumo, Lil Jolie (che sono stati gli ultimi 5 ad aggiudicarsi la maglia dorata) insieme a Dustin, Nicholas, Gaia, Marisol, Lucia, Sofia, Mida,, Petit e Martina.