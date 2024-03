“Sarà chiamata da Signorini” Grande Fratello | Letizia non resterà indifferente | non se lo aspetta

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nella serata del 14 marzo, quando cila nuova puntata in diretta del, c’è chi verserà tante lacrime nel momento in cuida Alfonso. Anche la stessa concorrente faticherà a trattenere la sua commozione, visto che davanti a sé si verificherà qualcosa di meraviglioso. Grazie all’intervento della produzione, che ha reso tutto ciò possibile. Nella casa delè una delle protagoniste da mesi e spera di ottenere un posto in finale insieme al suo fidanzato Paolo. Tra qualche ora avrà l’opportunità di festeggiare allaun momento forte. Le lacrime potrebbero essere inevitabili, ma allo stesso tempo ci...

Verso Empoli - Bologna, Motta: 'Focalizzati solo su questa gara': ... 'Mi spiace molto per lui, perché Joshua stava andando alla grande e dovrà rinunciare anche alla chiamata della sua nazionale. Viceversa, questa sarà una grande occasione per Odgaard e per Castro, ...

Ucraina, in Russia nuovo libro di testo per incoraggiare studenti ad arruolarsi: Il volume, spiega la Bbc in un lungo articolo, è stato progettato per una nuova materia chiamata 'Fondamenti di sicurezza e difesa della madrepatria', che sarà obbligatoria per gli studenti delle ...