Santa Marinella | via libera all’uso degli spray antiaggressione per la Polizia Locale

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024- La Giunta Municipale diha approvato, con eseguibilità immediata, il disciplinare per l’utilizzoin dotazione al Corpo di. “Si tratta di una misura volta a contrastare e ridurre fenomeni di possibili aggressioni ed illegalità diffusa – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – considerato che il Corpo diè perennemente impegnato sul territorio, come mansioni di vigilanza e controllo che in alcuni casi, potrebbero sfociare in aggressioni o azioni di inciviltà”. “In questi contesti di marginalità gli operatori dipotrebbero trovarsi in situazioni di ...

Santa Marinella , 8 marzo 2024 – Approda in Consiglio Comunale la delibera relativa alla stesura definitiva del nuovo e aggiornato Piano di Emergenza Comunale . La bozza definitiva era stata già ... (ilfaroonline)

Santa Marinella , 12 marzo 2024 – “Come previsto dal programma e come ci hanno assicurato nell’ultimo incontro che abbiamo avuto con i responsabili della RFI, la società del gruppo Ferrovie dello ... (ilfaroonline)

Santa Marinella, Polizia Locale: via libera all’utilizzo degli spray antiaggressione: La Giunta Municipale di Santa Marinella ha approvato, con eseguibilità immediata, il disciplinare per l’utilizzo degli spray antiaggressione in dotazione al Corpo di Polizia Locale. “Si tratta di una ...trcgiornale

Pietro Tidei e i video hot in Comune: a processo il consigliere Angeletti e poliziotta in pensione: Il giudice dell'udienza preliminare ha rinviato a giudizio il consigliere Comunale Angeletti e sua sorella poliziotta in pensione, con l'accusa di revenge ...fanpage

Santa Marinella, due fratelli a processo per il video con gli incontri hot del sindaco Tidei: Rinviato a giudizio Roberto Angeletti, consigliere comunale della cittadina balneare, e la sorella Bruna, ex poliziotta, con l’accusa di «diffusione illecita di immagini o video privati» ...ilmessaggero