Sanremo 2025 torna Amadeus? Rai dirama un Comunicato ufficiale

Carlo Conti (US Rai) La Rai si affanna a smentire – ormai lo fa anche troppo spesso – in merito ad un accordo per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo . In effetti, ad oggi la certezza è ... (davidemaggio)

Sanremo 2025: Amadeus smentisce le voci, il pressing (bipartisan) dalla politica. Con poche alternative: Dopo il no della Rai, ecco che anche l'entourage del conduttore nega ogni possibilità di "remake". Ma i partiti premono forte, e non ci sono molte opzioni.libero

Stefano De Martino dice no a Sanremo: “Belen Siamo in zoom out”: Stefano De Martino non è pronto per il Festival di Sanremo mentre il suo rapporto con Belen Rodriguez si complica sempre più ...dilei

Stefano De Martino: “Non potrei dirigere Sanremo. Belen Rodriguez Siamo in lento allontanamento”: Stefano De Martino, intervistato da Il Messaggero, parla del suo nome in lizza per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo: "Sono ancora molto ...fanpage