Sanità | prenotazioni difficili

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dal 16 gennaio ho cercato ogni sera e ogni mattina di prenotare on-line una colonscopia, visto che il Cup afferma che, siccome fino ad agosto non ci sono posti, posso tentare di trovare un posto che si sia liberato per disdetta. Il servizio on-line mi dice che posso prenotare eventualmente in altre Ausl della regione. Finalmente, al quarto tentativo presso Ausl diverse da quella di Bologna, trovo un posto per il 25 marzo a Sassuolo. Provo a bloccarlo ma il sistema mi dice che è prenotabile solo previo contatto con il call Center. Cerco l'operatore (non c'è di domenica !): mando allora una mail. Per disperata curiosità dopo 30 minuti provo di nuovo a vedere se a Sassuolo il posto c'è ancora. Non c'è più. Chiedo: perché invitano a provare on-line altre Ausl visto che poi non è possibile attivare la prenotazione teoricamente disponibile ? Perché in questi casi si deve pagare dai 500 ai ...