Sanchez sbaglia | Griezmann sfotte | “El chileno es un cagon”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Vittoria e sfottò. L’Atletico Madrid si prende tutto ed elimina l’ultima italiana, l’Inter, rimasta in Champions League. A far discutere è un’esclamazione poco elegante di Antoinedopo l’errore dal dischetto di Alexisdurante la serie di rigori che ha promosso ai quarti di finale la squadra di Diego Simeone. “Es un, eles un!”, ‘il cileno è un cacasotto’, la frase dell’attaccante francese, sostituito nei supplementari, pizzicata da una telecamera di Movistar Plus, mentre il giocatore si rivolgeva al compagno Rodrigo De Paul, con lui in panchina. Sánchez hato il secondo rigore dell’Inter, con Oblak che ha indovinato la direzione del tiro e ha respinto la palla. Gli errori di Klaassen e Lautaro Martínez, poi, hanno condannato all’eliminazione ...