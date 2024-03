San Patrick Day

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di giovedì 14 marzo 2024) Domenica 17 marzo, di festeggia il . Santo Patrono d’Irlanda e senza dubbio uno dei Santi più simpatici e vicino ai giovani. Ed è proprio per questo che ormai si festeggia in tutto il mondo e ovviamente anche in Italia. San Patrizio era un frate francescano ed è proprio con il suo arrivo a Dublino, che si identifica l’arrivo del Cristianesimo in Irlanda. La tradizione ci racconta che Patrizio sbarca in Irlanda nel 441 dopo Cristo e trascorre 40 giorni e 40 notti sul monte Croagh Padraig. Al termine del quarantesimo giorno, si dice che il patrono d’Irlanda lancia una campana su una pendice del monte, scacciando dall’isola tutti i serpenti che spaventati scappano in mare. Da sempre, anche per merito di molti irlandesi emigrati nel mondo, è una festa riconosciuta e apprezzata in diversi paesi, dagli Stati Uniti al Canada. Oggi i festeggiamenti si sono spostati in ...