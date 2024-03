San Marco Evangelista | “Zero morti sul lavoro” | presidio UIL davanti i cancelli Laminazione Sottile

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 14 marzo 2024) San. Per ricordare il giovanissimo lavoratore Giuseppe Borrelli, morto schiacciato il 12 marzo da un macchinario industriale, nell’ambito dello sciopero provinciale di tutte le aziende metalmeccaniche, si è tenuto questa mattina ilpresso idell’aziendain San. L’obbiettivo delle lotte delle Organizzazioni Sindacali da tempo non è diminuire, non è ridurre, ma azzerare le tragedie sulsul. Una battaglia di civiltà per tutte le lavoratrici e i lavoratori di oggi e per quelli che verranno. Ha dichiarato il Coordinatore provinciale UIL Caserta, Pietro Pettrone: “Per ...