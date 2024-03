San Giovanni Galermo | i Carabinieri arrestano un pusher 23enne in via Capo Passero

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Non si fermano le attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti operate da parte dei militari dell’Arma di Catania, volte a contrastare una delle maggiori fonti di approvvigionamento della criminalità organizzata. In tale contesto, idel Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa ha messo a segno un ulteriore risultato operativo nel difficile quartiere di San, dove i militari, hanno arrestato in flagranza di reato uncatanese per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. L’operazione trae origine da una mirata attività informativa sul campo, minuziosamente pianificata in precedenza dai, che attraverso tutta una serie di ...