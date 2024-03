Sampdoria | Benedetti pronto al rientro | può tornare già con il Bari?|Altri campionati Italia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 14 marzo 2024) 2024-03-14 11:40:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Potrebbe essere finalmente alle spalle l’ennesimo infortunio in questa stagione per Leonardo. Il centrocampista della, dopo l’operazione di inizio anno e il problema muscolare patito ad inizio febbraio, era tornato in campo a fine mese salvo poi doversi scontrare con un nuovo acciacco, questa volta una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia destra.in questi giorni è osservato speciale a Bogliasco, e potrebbea disposizione già per la partita contro il Bari nella 30a giornata di Serie B 2023-2024. Pirlo spera di poter convocare, magari schierandolo già per qualche minuto durante l’incontro del prossimo 16 marzo, anche se ...