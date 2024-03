Sampdoria | Benedetti pronto al rientro | può tornare già con il Bari?

(Di giovedì 14 marzo 2024) Potrebbe essere finalmente alle spalle l'ennesimo infortunio in questa stagione per Leonardo. Il centrocampista della,...

Piove sul bagnato in casa Sampdoria , per quanto riguarda la questione infortuni. La partita con la Cremonese ha lasciato la solita conta di... (calciomercato)

Infortunio Benedetti, spera di recuperare in tempo per il Bari: Infortunio Benedetti, il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo spera di recuperare in tempo per il Bari il proprio centrocampista E’ ancora accesa la fiammella della speranza circa il recupero di un ce ...sampnews24

Sampdoria, rientrato Verre: il programma dei recuperi: La Sampdoria ha reso note le condizioni dei calciatori che lavorano per recuperare dai diversi infortuni. Valerio Verre – rientrato.tuttob

Calcio/ Samp, Verre seduta differenziata ma non preoccupa: Dall'U.C.Sampdoria Prosegue con una seduta mattutina la preparazione della Sampdoria alla trasferta di domenica pomeriggio a Bari (ore 16.15). Sul campo ...levantenews