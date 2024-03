Saman | i funerali saranno celebrati il 26 marzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Reggio Emilia, 142024 –martedì 26, a Novellara, idiAbbas, la giovane di origini pakistane uccisa dalla famiglia nel maggio 2021 per essersi opposta a un matrimonio forzato. Per la stessa giornata, il Comune di Novellara proclamerà il lutto cittadino: nelle scuole verrà osservato un minuto di silenzio e le bandiere sugli edifici pubbliciesposte a mezz'asta. “Per rispettare la sua richiesta e soprattutto per tutelare il fratello Ali Heider la breve cerimonia, che avverrà nel cimitero di Novellara, sarà come già annunciato strettamente riservata”, spiega il sindaco Elena Carletti, aggiungendo che gli aspetti organizzativivalutati la prossima settimana dal Comitato provinciale per ...