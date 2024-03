Salesforce festeggia 25 anni nel segno dell’AI

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il fatturato globale cresce dell’11% su base annua raggiungendo così i 34,9 miliardi di dollari, con l’Italia al quarto posto in EMEA e al nono nel mondo per volume di affari Secondo i nuovi dati IDC legati all’impatto delle soluzioniin ambito Intelligenza Artificiale, laEconomy in Italia creerà una ricchezza addizionale stimata