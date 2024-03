Salerno | nasce un nuovo asilo nido | iniziata demolizione scuola Ventre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiChiusa da tempo, ricettacolo di rifiuti e fotografia di degrado per il quartiere di Mariconda, laMarielesi prepara a dare spazio ad un. Sono iniziate, infatti, le questa mattina le operazioni didell’exMarielefinalizzate alla costruzione, nello stesso sito, di unedificio che sarà adibito ad. Il progetto, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e reso possibile grazie ad un finanziamento di quasi 2 milioni di euro di fondi PNRR Next Generation EU, consentirà di dotare la città di, ed in particolare la zona orientale ed il quartiere Mariconda, di una nuova struttura ...