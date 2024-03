Salernitana | Iervolino | “Sono deluso | forse ho sbagliato a dare troppa fiducia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Non posso essere il sacerdote di una setta che dopo ogni sconfitta deve sacrificare qualcuno. Non mi si può chiedere questo, non sarei Danilo. Mi chiamano Schettino, dicono che ho abbandonato la squadra. Solo perché non parlo da mesi affinché i manager che pago possano assumersi le loro responsabilità in autonomia? È davvero questo il prezzo da pagare per non essere mai stato un tiranno?”. Lo ha detto Danilo, presidente della, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, parlando del difficile momento della squadra granata, ultima in classifica e sempre più vicina ad una retrocessione inaspettata ad inizio stagione. “Tutte le aziendesempre trasferibili – dice sull’ipotesi di un passo indietro -. Se il calore della piazza è ancora genuino, avrò linfa vitale. Ma non farò un ...