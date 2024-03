Salernitana | Iervolino | 'Ho investito 75 milioni di euro | la Serie B non è una possibilità Dia? Inaccettabile'

(Di giovedì 14 marzo 2024) Danilo, presidente della, in una lunga intervista concessa a Il Corriere dello Sport ha parlato anche dei propri investimenti...

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dal Direttivo del Centro Coordinamento Salernitana Club in merito alle vicende calcistiche delle ultime settimane: E’ ORA ... (anteprima24)

“Non posso essere il sacerdote di una setta che dopo ogni sconfitta deve sacrificare qualcuno. Non mi si può chiedere questo, non sarei Danilo Iervolino . Mi chiamano Schettino, dicono che ho ... (sportface)

Iervolino: "Mi chiamano Schettino. De Sanctis non ha voluto un ex Real Madrid": Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato del momento che vive la squadra granata sempre più ultima in graduatoria. Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, attraverso le ...areanapoli

Pagina 0 | Iervolino, l'intervista esclusiva: "Vado avanti solo se Salerno è con me": Le parole del presidente della Salernitana, ultima in classifica con due allenatori esonerati, l’ammutinamento del bomber e la piazza che contesta tutti ...corrieredellosport

Iervolino, l'intervista esclusiva: "Vado avanti solo se Salerno è con me": Le parole del presidente della Salernitana, ultima in classifica con due allenatori esonerati, l’ammutinamento del bomber e la piazza che contesta tutti ...corrieredellosport