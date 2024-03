Sala | 'Nessun interesse di Milan e Inter? Non lascerei mai San Siro abbandonato'

In Brasile la schiavitù sembra non essersi mai estinta, continuando ad essere praticata sia nei campi di coltivazione che nelle case dei ricchi cittadini del Paese. Proprio all’interno delle mura di ... (ildifforme)

What else? Era il 2006 quando George Clooney ammaliava i telespettatori con la sua tazzina di espresso fatto in casa, in un video girato nella boutique Nespresso di Santa Monica. Che altro? Chiedeva ... (gamberorosso)

Sangiuliano: non si possono finanziare film che Nessuno vede: Non è possibile finanziare film che Nessuno vede, che non vanno in televisione, non vanno sulle piattaforme, non vengono visti in Sala oppure, se vengono visti, fanno numeri risibili di spettatori. Su ...primaonline

Milano, Sala: “Perchè investire in un nuovo stadio”: Visualizzazioni: 427 Giuseppe Sala, nel sua nuovo format su Instagram “Cose in Comune“, ha affrontato l’argomento stadio, non capacitandosi di come i due club milanesi siano più propensi a spendere pe ...calciostyle

Trivulzio, debiti con i fornitori per 41 milioni di euro. La coop che aspetta da 3 anni di essere pagata: «Siamo esasperati»: «Abbiamo scritto al Pat - dice il presidente della coop, Rosario Riccioluti-, al presidente della Lombardia Attilio Fontana e al sindaco di Milano Beppe Sala: Nessuno ha mai risposto». La coop ...milano.corriere