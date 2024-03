Russia | trovato morto vicepres Lukoil

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 14 marzo 2024) 17.26 La compagnia petrolifera russaha annunciato la morte delidente Vitaly Robertus. "E'improvvisamente all'età di 54 anni", afferma un comunicato diche ricorda i 30 anni di lavoro di Robertus all'interno dell'azienda. Il canale Telegram "Baza" parla di suicidio. Robertus si era chiuso nel suo ufficio dopo avere chiesto pillole per per il mal di testa. Poche ore dopo è stata forzata la porta ed è statosenza vita. Altri dirigentisono morti in circostanze non chiare.