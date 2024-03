Russia | ‘preparavano attentati’ | arrestati membri gruppo paramilitare

(Di giovedì 14 marzo 2024) Mosca, 14 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb) ha riferito dell’arresto a San Pietroburgo di quattrodell’organizzazione terroristica ‘Corpo volontario russo’, filo-ucraino, con l’accusa di aver pianificato attentati in, compreso l’avvelenamento di soldati.“L’Fsb ha scoperto ed eliminato le attività illegali sul territorio di San Pietroburgo di una cellula segreta dell’organizzazioneucraina Corpo Volontario Russo (Rdk), riconosciuta come terrorista nella Federazione Russa, che ha agito nell’interesse della Direzione dei servizi segreti Direzione del Ministero della Difesa dell’Ucraina”, ha dichiarato l’Fsb.I terroristi, secondo l’Fsb, “avevano l’intenzione di avvelenare prodotti alimentari destinati ad essere inviati al personale militare delle Forze armate russe ...

Le notizie sul conflitto in Ucraina di sabato 9 marzo: Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 9 marzo, in diretta. • È il 744° giorno di guerra in Ucraina. • Zelensky: «Se Putin attacca un Paese Nato anche l’Italia dovrà inviare uomini». • Il ...corriere

EUROPA/Russia - Presentata a Mosca la riedizione in russo degli “Esercizi Spirituali” di Ignazio di Loyola: Mosca (Agenzia Fides) – “Avvertenza: questo non è un libro da leggere”, ha esordito con ironia padre Stephan Lipke, direttore dell’Istituto San Tommaso di Mosca, aprendo la serata organizzata presso l ...fides

Guerra Mosca-Kiev, missile russo a Odessa vicino a convoglio Zelensky: 5 morti: L'esercito russo ha perso nella giornata di ieri 1.250 soldati in Ucraina, un bilancio che porta le perdite complessive dall'inizio del conflitto il 24 febbraio 2022 a quota 420.270: lo ha reso noto ...tg24.sky