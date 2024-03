Russia | elezioni | tutto quello che c' è da sapere

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dai candidati che vogliono sfidare Putin alle votazioni nei territori occupati in Ucraina, fino al quinto mandato del presidente dato per scontato

E' tempo di Elezioni presidenziali in Russia , dove dal 15 al 17 marzo prossimi, i cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il prossimo numero 1 del Cremlino con Vladimir Putin alla ricerca ... (ilgiornaleditalia)

Mosca, 12 marzo 2024 – L’esito è scontato ma le Elezioni presidenziali in Russia (15-17 marzo 2024 ) meritano comunque l’attenzione internazionale, per il momento storico in cui cadono, nel mezzo ... (quotidiano)

L’ex detenuto nei gulag: "Il regime dello zar è sempre più marcio, crollerà come l’Urss": Il dissidente antisovietico Marynovich: “l’Occidente non abbandoni Kiev”. Da domani al via le presidenziali in Russia, Putin verso un nuovo mandato. Aggressione all’amico di Navalny ...quotidiano

Come Putin vuole destabilizzare la Moldavia ed evitare la sua adesione all’UE: "Il partito al governo si sta preparando attivamente per le elezioni presidenziali ... Oltre a ciò, c'è una collusione tra l'agenda di Shor e quella della Russia, che sembra aver unito le proprie ...fanpage

Cos'ha detto Putin. Le minacce sul nucleare e le "truppe al confine finlandese": L'avviso all'Occidente a pochi giorni dalle elezioni presidenziali. Le reazioni, Lituania: "Considerare seriamente di inviare truppe in Ucraina" La Russia dispone di armi nucleari ancora "più avanzate ...rainews