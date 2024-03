Russia domani al voto | Putin punta all’85% | un’app per controllare gli elettori

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Urne aperte inper le elezioni presidenziali daa domenica. Per la prima volta si vota per le presidenziali nell'arco di tre giorni e non in uno solo e per la prima volta, sempre allo scopo di aumentare l'affluenza alle urne, saranno usati software per geo localizzare gli aventi diritto al, perche alcune fasce di russi, i dipendenti pubblici in particolare, si siano effettivamente recati a votare. Sarà attivo anche ilelettronico. L'obiettivo del Cremlino è sbancare: la vittoria di Vladimircon l'80-85 per cento dei voti, con una affluenza alle urne di almeno il 70 per cento. Le urne sono già aperte nei territori occupati dell'Ucraina, lo saranno, solo domenica, nella regione della Transnistria, ...

