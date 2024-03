(Di giovedì 14 marzo 2024) Medvedev lancia un 'di pace' in setteliquidando come "stupida" la proposta dal presidente ucraino Zelensky "Sono sicuro che prima o poi la riunificazione di russi e ucraini avverrà e questo è inevitabile", aveva detto Vladimir Putin davanti ai giovani del Festival Mondiale della Gioventù di Sochi. E oggi l'ex Presidente russo Dmitry

Il vicepresidente di Lukoil , la principale compagnia petrolifera russa, trovato impiccato in casa. Vitaly Robertus ha avuto una carriera trentennale nell’impero petrolifero ed era diventato il punto ... (thesocialpost)

Russia, dalla resa alla cancellazione dello Stato: il piano in 7 punti per prendersi tutta l'Ucraina: Infine, dovrà esserci l'adozione di un atto legale sulla riunificazione dei territori dell'Ucraina alla Russia, un atto riconosciuto dall'Onu.msn

Russia al voto, Putin verso il quinto mandato: «Andate a votare». Chi sfida lo Zar e come si vota dall'Italia: La "democrazia" chiama. La Russia al voto. Circa 114 milioni i russi chiamati alle urne dal 15 al 17 marzo per le presidenziali, alle quali Vladimir Putin si presenta per ottenere un quinto mandato.leggo

Russia disturba il segnale dell'aereo del ministro inglese. «Velivolo senza Gps per 30 minuti»: L'analista commenta quindi gli ultimi episodi che hanno visto protagonisti alcuni leader della dissidenza russa, dalla morte in una colonia penale di Navalny fino alla recente aggressione a Vilnius ...ilmessaggero