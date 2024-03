Dopo ore di incertezze, ha un nome e un cognome il runner investito e ucciso ieri a Bra, in provincia di Cuneo. È Antonio Malesani , operaio, celibe, 58 anni. Era uscito per fare jogging, senza ... (today)

12.30 Diciotto persone sono indagate a Trento dopo la chiusura dell'inchiesta sugli Insulti via social ad Andrea Papi, il runner 26enne ucciso dall' orsa JJ4 sul monte Peller. Per i 18 indagati i Pm ... (televideo.rai)

Runner ucciso dall’orsa, 18 indagati per diffamazione: La Procura di Trento ha indagato 18 persone per diffamazione nei confronti di Andrea Papi, ucciso dall'orsa Jj4. Tra gli indagati anche Daniela Martani. Sono 18 gli indagati per diffamazione nei ...quotidiano

Runner ucciso da orsa in Trentino, 18 indagati per diffamazione sui social media: Diciotto indagati per diffamazione nei confronti di Andrea Papi, il giovane di 26 anni ucciso dall'orsa JJ4 mentre correva in Trentino.blogsicilia

Insulti e offese al giovane ucciso dall’orsa in Trentino: 18 indagati: Diciotto persone sono indagate per diffamazione via social ai danni della memoria nei confronti di Andrea Papi, il Runner 26enne che il 5 aprile dello scorso anno è stato ucciso dall’orsa Jj4.sardegnalive