Rugby serie C. Due derby sulla strada di Fano per alimentare le speranze di B

(Di giovedì 14 marzo 2024) Riprenderà col terz’ultimo ostacolo della regular season la corsa della Essepigialla qualificazione agli spareggi per la promozione inB, che per la squadra del presidente Giorgio Brunacci passerà per le sfide con Unione Rugbistica Anconitana, Pesaroe Ternana. Dopo un mese di digiuno da gare ufficiali, tra stop generale dei campionati per gli incontri della selezione italiana al Sei Nazioni e turno di riposo per i fanesi, Gabriele Breccia e compagni ripartiranno da una classifica che li vede al primo posto a quota 60 punti con 7 lunghezze di vantaggio sul Città di Castelloe 12 sugli stessi anconetani. Questo trittico di esami si aprirà domenica 17 marzo dalle ore 14,30 sul campo dei dorici, coi quali il precedente stagionale parla di un successo ...