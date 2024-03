Rugby | Sei Nazioni 2024 | l’Italia Under 20 vuol chiudere in bellezza in Galles

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si chiude venerdì sera anche il Sei20 deldi Massimo Brunello scenderà in campo ina caccia di un possibile podio nel torneo. Gli azzurri, infatti, sono attualmente quarti con 10 punti, preceduti dalla Francia a quota 13, mentre proprio ii li seguono, ma fermi a 5 punti in classifica. Dopo il pesante ko subito con l’Inghilterra e la sconfitta di misura in Irlanda,ha prima espugnato lo Stade Raoul-Barriere di Bèziers, prima di imporsi nettamente contro la Scozia. Per il, avversario di giornata, invece una sola vittoria all’esordio proprio contro gli scozzesi, prima di tre netti ko. E all’Arms Park di Cardiff gli azzurrini hanno la chance di conquistare la terza vittoria consecutiva. Ma il ...