Rugby Rovigo alla meta dei 90 anni | tutto pronto per la grande festa e il “derby veneto” con il Padova in diretta su Rai2

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Attesa per il match tra la Femi CzDelta e il Petrarcadiche verrà anche trasmesso insu. L’evento, che si svolgerà domenica 24 marzo alle 16, è stato presentato nella sala consiliare dello stadio Mario Battaglini e sarà una giornata storica per laDelta che, due giorni prima del, a partire dal 22 marzo entrerà nei festeggiamenti dei 90del club. Le celebrazioni di questo traguardo inizieranno domenica 24 marzo, giornata in cui andrà in scena la sfida più giocata delitaliano, arrivata al numero 178. Protagonisti dell’evento saranno i Legends, ...

Rovigo , 3 marzo 2024 - Nella quattordicesima giornata del campionato serie A Elite la Femi Cz Rovigo risponde al Viadana che sabato aveva battuto Valo Rugby Emilia 29-18 e rimane in testa alla ... (ilrestodelcarlino)

Doppia vittoria esterna nei due posticipi della quattordicesima giornata della Serie A élite 2023-2024 di Rugby maschile: il Rovigo passa per 11-41 in casa del Mogliano, incamera anche il punto di ... (oasport)

Femi Cz, tutto pronto per il 90esimo: Col 178esimo derby d’Italia, in programma domenica 24 marzo alle 16 al “Battaglini” con diretta Rai2, si darà il via alle numerose iniziative che porteranno il 22 marzo 2025 ai 90 anni della ...polesine24

Rugby: Fiamme Oro. Piantella si aggiunge alla rosa dei cremisi: Il seconda linea vicentino raggiunge il XV della Polizia dopo l'accordo con le Zebre UROMA (ITALPRESS) - Un nuovo tassello si aggiunge alla ...sport.tiscali

Il Rovigo vuole prendersi la vetta: La sesta di ritorno del campionato di Serie A Elite di Rugby, in programma il prossimo fine settimana, avrà come “vittima designata” il Viadana 1970 che osserverà il proprio turno di riposo. La Femi C ...polesine24