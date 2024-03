Rugby | le Zebre rinnovano Dominguez ma salutano Piantella

(Di giovedì 14 marzo 2024) Movimenti in casaParma, dove nelle ultime ore è arrivata un’importante conferma per il futuro e un addio. A rinnovare è stato il figlio d’arte Thomas, con il giovane numero 9 che ha firmato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026. In uscita, invece, Nicola, che vestirà la maglia delle Fiamme Oro Roma. Dominquez, 24 anni, è arrivato a Parma lo scorso settembre dopo l’esperienza nel massimo campionato italiano col ValoEmilia, conquistando già sette presenze in questa stagione. “Sono molto contento di aver firmato e molto confidente per le prossime stagioni. Alleho trovato un gruppo con tanti giocatori giovani e talentuosi. Il progetto tecnico e il potenziale della squadra mi hanno convinto a restare. Sono sicuro che col duro lavoro che stiamo facendo ...

