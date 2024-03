Rubavano 150 Kilowatt al giorno per seicento piante di marijuana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Trecentodi cannabis mature e altre 300 in fase di crescita per 720 chili e un valore intorno al milione. Le hanno trovate i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Vigevano insieme ai colleghi delle Stazioni di Vigevano, Candia, Robbio e Gravellona, alla Cascina Cascinazza di Cozzo Lomellina dove due fratelli albanesi di 19 e 22 anni, entrambi incensurati, avevano allestito numerose serre dotate di un sofisticato sistema di climatizzazione e illuminazione per coltivare cannabis. Per i due fratelli sono scattate le manette: dovranno rispondere dei reati di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e furto aggravato di energia elettrica in concorso. Proprio lo smodato consumo di elettricità ha messo gli investigatori sulla strada giusta: i controlli erano partiti da una segnalazione di E-Distribuzione che ...