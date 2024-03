Rubano scooter e attrezzi da alcuni garage | 67enne in manette

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno arrestato undi Montemiletto e denunciato in stato di libertà un giovane del posto, ritenuti responsabili in concorso dei reati di furto e tentato furto continuato. L’azione criminosa è stata interrotta grazie all’intervento dicittadini, i quali avrebbero sorpreso i due individui mentre tentavano di rubare unoda undi Atripalda. A seguito di una segnalazione giunta al “112”, la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha disposto l’invio di due pattuglie, in servizio di perlustrazione nell’ambito della capillare attività di controllo del territorio. Giunti sul posto, i Carabinieri, hanno arrestato l’uomo e sequestrato vari ...