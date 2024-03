Ruba uno scooter | scappa al posto di blocco e si schianta contro un’auto | morto sul colpo un 49enne

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tragedia a Nettuno, sul litorale laziale, dove un cittadino bulgaro di 49 anni a bordo di unoto da undie si ètoin transito. Sarebbe sbalzato fuori dalla sella, morendo nell’impatto. Stava viaggiando ad altissima velocità per sfuggire alla polizia, nel primo pomeriggio. Il mezzo su cui era a bordo con suo figlio, 12enne, è in seguito risultatoto. Durante l’inseguimento, secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, padre e figlio avrebbero anche lanciato un cascola volante per cercare di rallentare la corsa dei poliziotti. L’uomo alla guida èsul, mentre il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù e non sarebbe ...

