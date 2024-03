Rosy Chin | il discorso “nonsense” prima della finale del GF – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 14 marzo 2024)è la seconda finalista del Grande Fratello. In queste ore, totalmente da sola sul divano nella zona piscina, la concorrente si è lasciata andare ad un”., ildel GF Esco da qua e veramente spacco tutto. Seavevo la voglia di spaccare il mondo adesso esco di qua e spacco l' universo perché voglio dare voce a chi non ne ha. Alla minoranza, alla fragilità delle persone, alla bellezza. Basta, io farò sempre parteminoranza, non m' interessa aggregarmi alla maggioranza. Sempre controcorrente. Pecora nera? Sì, pecora nera ed orgogliosa di esserlo! E non so che cosa ho fatto di buono in ...