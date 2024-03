Romondia | il baby brucia le tappe | Ferrara Basket e Vis andranno lontano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il giovanissimo Riccardoè uno dei protagonisti a 360 gradi del panorama cestistico ferrarese: la crescita esponenziale in prima squadra sotto la guida di coach Benedetto e il ruolo chiave nel gruppo Under 19 della Vis che ha appena conquistato le finali nazionali ne fanno un interessante prospetto per il futuro, ma soprattutto ma per il presente della palla a spicchi di casa nostra. Classe 2005, ragazzo con la testa sulle spalle,non nasconde la propria soddisfazione per la qualificazione tra le migliori otto d’Italia con la Vis: "E’ il coronamento di un grande percorso, siamo una squadra composta da ragazzi che si allenano settimanalmente con diverse realtà senior, per cui non era facile arrivare al traguardo considerando che non abbiamo tantissime opportunità per stare assieme. Siamo tutti felicissimi, anche perché nessuno di noi ...