Roma | sul murale di Jorit all’ex Snia compare la scritta «Gloria all’Ucraina»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Slava Ucraina”, ovvero “suls in ricordo difatto in ricordo di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni morta sul lavoro a Oste di Motemurlo, in provincia di Pisa, il 3 maggio scorso. L’opera si trova nell’ex, su via Prenestina. Sta lì oramai da diversi mesi ma l’atto vandalico è stato notato, riporta il Corriere, la mattina di mercoledì 13 marzo. March 13, 2024 Il gesto potrebbe esser una conseguenza delle polemiche in cui è caduto lo street artist nei giorni scorsi, dopo il selfie con Vladimir Putin e i suoi interventi sulla questione russo-ucraina. Non è la prima volta che undiviene imbrattato. L’otto marzo sulla parete esterna del liceo statale Buchner di Ischia, ...