Roma | scontro fra scooter e camion | morto un ragazzo di 22anni

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Incidente mortale ain via dei Due Ponti: ieri unosi è scontrato con un autocarro. Il conducente dello, undi 22 anni, è deceduto sul posto. Il conducente dell’autocarro, che si è fermato subito dopo l’impatto, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito sull’assunzione di alcol e droga. Sul posto gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale per i rilievi. Sono in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ulteriori pattuglie sono intervenute in ausilio per le chiusure stradali. (Fonte: Ansa) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.