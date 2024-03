Roma | Milano e Napoli | la beffa Meno voli ma raddoppia il costo ?L?operazione con SkyAlps comporterà una spesa maggiore

Milano , 14 Marzo 2024 – La Nuda proprietà attira sempre più l'interesse di chi vuole investire nel mattone. L’interesse per la Nuda proprietà , infatti, è aumentato del 34% rispetto al 2019 ... (quotidiano)

Secondo un’indagine Francese condotta dall’emittente France 24 nel suo programma d’informazione Focus la città più inquinata d’Europa è in Italia, ma non si tratta di una metropoli come Roma o ... (news.robadadonne)