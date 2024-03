Roma | donna picchiata per strada viene salvata da tre studenti «Sono stati coraggiosi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 14 marzo 2024) La violenza di genere non si ferma nemmeno l’8 marzo. Ma forse qualcosa sta cambiando, nella cultura e nelle nuove generazioni: almeno questo è quanto lascia sperare un episodio avvenuto a, dove unaè statadalle botte del marito grazie all’intervento di tre adolescenti. Era proprio la mattina della Giornata internazionale della, quando tre ragazzini che passeggiavano nel quartiere Pigneto hanno assistito al litigio di una coppia, come riporta il Messaggero. L’uomo avrebbe sferrato un calcio alla moglie, facendola cadere a terra. A quel punto i tre ragazzi sarebbero intervenuti senza esitazione: hanno dapprima fatto scudo alla, circondandola, e poi hanno sfidato l’uomo violento che continuava a inveire contro di loro. I giovani, due ragazzi e una ragazza, si trovavano in ...