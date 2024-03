Roma | busto di Anna Magnani divelto a Trastevere | opera consegnata all’autore | parte il restauro | FOTO

Atto vandalico nel cuore di Roma : Il busto di Anna Magnani divelto, indagini in corso per identificare i responsabili del gesto Roma , 11 marzo 2024 – In un Atto vandalico perpetrato nella notte ... (puntomagazine)

Sfregio nel cuore di Roma. divelto e portato via nella notte il busto in bronzo dell’attrice Anna Magnani. E’ stato staccato con forza dalla sua nicchia, in via della Pelliccia a Trastevere, e poi ... (gazzettadelsud)